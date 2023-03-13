مفاجأة من العيار الثقيل .. محامي فهد المولد يتفق مع لجنة المنشطات على إيقافه

قضية المنشطات أنهكت فهد المولد، لكن يبدو أن هناك الكثير لم يتم الكشف عنه بعد

يبدو أن ما تخفيه قضية فهد المولد؛ لاعب الشباب والمنتخب السعودي، في قضية المنشطات، أكثر مما تم الكشف عنه خلال الفترة الماضية، والأيام المقبلة ستشهد مفاجآت.

اللاعب تم إيقاف من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مايو 2022 لمدة عام ونصف بعد ثبوت إيجابية عينته، لكن مركز التحكيم السعودي قرر رفع الإيقاف عنه في أغسطس الماضي، بعد ثبوت سلامة نيته وتقديمه أدلة تثبت تناوله أدوية تحتوي على مواد محظورة دون علمه.

لكن قبل كأس العالم قطر 2022، قررت اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" الاستئناف على قرار مركز التحكيم، والتحقيق في أسباب رفع الإيقاف عنه، وهو ما منعه من المشاركة في مونديال قطر.

الجديد هو ما كشفت عنه صحيفة "الرياضية" التي أكدت وفقًا لمصادرها أن محامي الفهد الأسمر توصل لاتفاق مع وادا يقضي باستكمال اللاعب مدة إيقافه السابقة مقابل إسقاط قضية الاستئناف التي رفعتها اللجنة أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

وأوضحت الصحيفة أن لاتفاق ينتظر مباركة كاس كي يدخل حيز التنفيذ، والذي بموجبه سيغيب المولد عن الملاعب عام وثلاثة أشهر، بعدما قضى ثلاثة أشهر من قبل.

جدير بالذكر أن المولد غاب عن الملاعب من قبل لمدة عام كامل في 2019، بقرار اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أيضًا.