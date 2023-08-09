مفاجأة غير متوقعة .. كارييو يرحل عن الهلال نحو فريق "درجة أولى"

أحمد فرهود
Andre CarrilloAl Hilal Twitter
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أندريه كارييو يتفق مع فريقه الجديد

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. اقترب البيروفي أندريه كارييو، نجم نادي الهلال السعودي، من التوصل إلى اتفاق مع فريق غير متوقع؛ تمهيدًا للانضمام إليه بشكل رسمي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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كارييو البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الهلال في صيف 2018، قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي؛ حيث سجل منذ ذلك الوقت 29 هدفًا وصنع 34 آخرين، خلال 186 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي"، توصل نادي القادسية السعودي، الناشط في دوري يلو للدرجة الأولى، إلى اتفاق مع النجم البيروفي؛ لضمه إلى صفوفه، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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وكشفت الصحيفة، عن أن القادسية، سيعلن عن التعاقد مع أندريه كارييو رسميًا، عقب نهاية مشوار الهلال، في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، والتي تستضيفها السعودية.

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الهلال يواجه مساء اليوم الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك سلمان؛ حيث سيلتقي في حال تأهله إلى المشهد الختامي، الفائز من مباراة النصر والشرطة العراقي.

جدير بالذكر أن القادسية، أعلن عن صفقتين من العيار الثقيل، في الصيف الحالي؛ بالتعاقد مع الإسباني ألفارو جونزاليس، مدافع نادي النصر السعودي السابق، والمهاجم الأرجنتيني لوسيانو فييتو، الذي انتهى عقده مع الهلال، بختام الموسم الرياضي الماضي.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 65450كريم بنزيما
  • 6240خاليدو كوليبالي
  • 8512روبرتو فيرمينو
  • 5066نجولو كانتي
  • 11302مارسيلو بروزوفيتش
  • 19883صفقة أخرى
116453 الأصوات