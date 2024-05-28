كواليس جديدة عن رحيل المدرب الكتالوني

يبدو أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، كان أحد أهم الأسباب لرحيل المدرب تشافي هيرنانديز عن تدريب برشلونة هذا الشهر.

النادي الكتالوني سبق أن أقنع تشافي بالتراجع عن قرار الاستقالة، ليقوم بالتخلي عنه بشكل مفاجىء، وسط أنباء حول قدوم الألماني هانز فليك بدلًا منه.

برنامج "Gol a Gol" عبر قناة TV3 قال إن هناك حالة من الخلاف وقعت بين تشافي وإدارة برشلونة، بسبب بعض القرارات التي أراد تشافي القيام بها، وعلى رأسها التخلي عن ليفاندوفسكي، وهو ما يتعارض تمامًا مع نوايا النادي برئاسة جوان لابورتا.

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وأشار البرنامج إلى أن المستوى المتخبط لصاحب الـ36 سنة خلال هذا الموسم بالإضافة لطريقة تعامله مع اللاعبين الصغار، كانا من الأسباب التي جعلت تشافي يطلب من إدارة برشلونة التخلي عنه، والاستفادة من المدخرات القادمة من راتبه للتعاقد مع لاعبين جدد في خط الهجوم.

ورفض النادي الكتالوني هذا الطلب لأن ليفاندوفسكي يتبقى على عقده عام واحد ولا يريد المغادرة، كما أن اللاعب كان يشعر بخيانة مدربه لأنه دعمه كثيرًا في بداية الموسم عندما كان يتعرض لانتقادات عنيفة من الصحافة.

ولم يكن البولندي هو اللاعب الوحيد الذي أراد تشافي التضحية به، هناك أيضًا جواو فيليكس المعار من أتلتيكو مدريد والبرازيلي فيتور روكي، حيث كان يراهما خارج حساباته المستقبلية تمامًا، خاصة روكي الذي فشل بشكل ذريع في إثبات نفسه مع الفريق.

وكان التخلي عن روكي بعد التعاقد معه في يناير الماضي مقابل 30 مليون يورو كمبلغ ثابت ومثلهم كمتغيرات، من القرارات التي عارضتها إدارة برشلونة كثيرًا، لأنها كانت ستعطي صورة سيئة للغاية عن سياسة التعاقدات بالنادي.

ومن المتوقع أن تتغير النظرة تمامًا تجاه ليفاندوفسكي وروكي وكذلك فيليكس مع قدوم فليك، خاصة المهاجم البولندي التي تربطه علاقة جيدة مع المدرب الألماني منذ فترة عملهما معًا في بايرن ميونخ.