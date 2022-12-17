مفاجأة لمعلمه .. كواليس الظهور الأخير لميهايلوفيتش

النجم الصربي رحل عن عالمنا مساء الجمعة

كشفت تقارير عن الظهور العلني الأخير للنجم الصربي الراحل سينيسا ميهايلوفتيش قبل أيام قليلة من وفاته.

ميهايلوفيتش رحل عن عالمنا مساء الجمعة عن عمر 53 عاماً بعد صراع دام عدة أعوام مع سرطان الدم.

ونشرت "Rompipallone" صورة تكشف عن أن مدرب بولونيا الأسبق غادر مشفاه في روما خصيصاً من أجل حضور حفل توقيع كتاب زدنيك زيمان.

المدرب التشيكي الذي صنع مسيرة حافلة في إيطاليا يرتبط بعلاقة خاصة مع الصربي، والذي يعتبره الأخير بمثابة الأب الروحي له في مسيرته الرياضية بعد العمل معه في عدة محطات.

وضرب الحزن عالم كرة القدم مساء الجمعة عقب رحيل نجم لاتسيو وإنتر السابق، وتوالت رسائل التعازي من جميع بقاع العالم لنعي الراحل.