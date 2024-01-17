مفاجأة كبرى بشأن ثمنه .. هندرسون يرحل عن الاتفاق ويتفق مع ناديه الجديد

قائد ليفربول السابق وصل السعودية الصيف الماضي

SHAHID

تتواصل الأخبار المتناقضة حول مستقبل جوردان هندرسون نجم وسط الاتفاق السعودي، إذ فيما تُصر المصادر السعودية على استمراره في دوري روشن تعود نظيرتها الأوروبية للتأكيد على رحيله خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري وعودته للقارة العجوز.

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قائد ليفربول السابق انضم لفارس الدهناء الصيف الماضي ليلعب تحت قيادة زميله السابق ستيفن جيرارد المدير الفني الحالي للاتفاق، وقد أكدت مصادر أوروبية رغبته في الرحيل وربطته بعدد من الأندية أبرزها يوفنتوس وأياكس أمستردام وسلتيك بجانب بعض الأندية الإنجليزية، فيما سارت المصادر السعودية عكس التيار وأصرت على نفي ذلك وتأكيد استمراره مع ناديه.

صحيفة الرياضية كانت قد أشارت مؤخرًا إلى أن اللاعب انضم إلى معسكر الاتفاق في أبو ظبي ولا نية أبدًا لرحيله، لكن موقع "ذا أتلتيك" الموثوق فجر مفاجأة مدوية جديدة اليوم بالحديث عن توصل اللاعب الإنجليزي لاتفاق مع ناديه السعودي حول فسخ العقد.

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"ذا أتلتيك" أفاد أن الاتفاق تم بين الطرفين بالفعل وأنهما يسيران قدمًا في إجراءات فسخ العقد بينهما، مشيرًا إلى أن صاحب الـ33 عامًا توصل لاتفاق بالفعل مع ناديه الجديد وهو أياكس أمستردام الهولندي.

التقارير السعودية كانت قد تحدثت عن طلب الاتفاق مبلغًا كبيرًا للتخلي عن هندرسون لكن رحيله بفسخ العقد يعني أنه سينضم مجانًا للعملاق الهولندي وهو ما يُمثل مفاجأة كبرى وغير متوقعة.

SHAHID