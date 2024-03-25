مفاجأة | "بقيادة أشخاص مقربين من النادي" .. جويدو يكتشف مؤامرة ضد النصر!

كواليس خطيرة من داخل نادي النصر..

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الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي للنصر السعودي؛ كان هدفًا للإعلام الموالي للنادي وجماهير الفريق الأول لكرة القدم، طوال الأيام القليلة الماضية، مع مطلبات عديدة بإقالته من منصبه.

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الأزمة بدأت مع تراجع نتائج الفريق النصراوي، قبل أن تنفجر عقب سفره خارج المملكة العربية السعودية، وغيابه عن الكلاسيكو أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وفي هذا السياق.. نقلت صحيفة "الرياضية" عن مصدر خاص، بأن فينجا وصل بعد كل ذلك، إلى قناعة بأن النصر كان يعيش حتى وقتٍ قريبٍ، حالة من الفوضى الإدارية، وأن أشخاصًا محيطين بالنادي، يحاولون إيقاف خطة التحول الإداري التي ينفذها هو بنفسه؛ من أجل الحفاظ على مصالحهم الشخصية والتجارية.

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المصدر كشف عن أن الرئيس التنفيذي لقلعة العالمي، يرى أنه يواجه موجة منظّمة من التسريبات والأخبار المغلوطة، يقف وراءَها هؤلاء الأشخاص.

وأوضح المصدر، أن جويدو فينجا يشعر بغضب كبير، من تسريب أنباء عن استياءٍ بين القائمين على النادي، من غيابه عن الكلاسيكو أمام الأهلي، ومن أنباء عن تأخره في التعاقد مع مدير رياضي يحمل الجنسية البرتغالية.

وأشار إلى أن غياب فينجا عن كلاسيكو النصر والأهلي؛ كان بسبب حضور جنازة عائلية في بلاده، وليس للإجازة كما يردد البعض، بينما رفض المرشح البرتغالي، العمل في النصر حاليًا، بعد الاتفاق بشكل مبدئي معه؛ لرغبته في الاستمرار بالملاعب الأوروبية؛ وهو ما أدى إلى التأخر في حسم الصفقة، والبحث عن اسم بديل مناسب.

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