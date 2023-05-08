مفاجأة في خيارات نونو سانتو لتشكيل الاتحاد أمام أبها

الاتحاد يُواجه أبها مساء اليوم في دوري روشن

shahid

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن مفاجأة كبرى في خيارات نونو سانتو المدير الفني للاتحاد للتشكيل الذي سيخوض به مواجهة أبها في الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي مساء اليوم في جدة.

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الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 59 نقطة ويُطارده النصر بفارق 3 نقاط فقط، وقد أشارت الصحيفة إلى أن الخسارة الأخيرة أمام التعاون في القصيم 2-1 دفعت سانتو لتغيير نهجه وأسلوب لعبه ليُصبح هجوميًا أكثر أمام أبها، وذلك بهدف حسم اللقاء والحفاظ على فارق الصدارة قبل دخول الأمتار الأخيرة الحاسمة من سباق اللقب.

وأوضحت الصحيفة أن سانتو قرر الزج بالجناح الأنجولي هيلدر كوستا في التشكيل الأساسي على حساب أحد لاعبي الوسط، طارق حامد أو برونو هنريكي، بهدف زيادة القوة الهجومية للفريق، حيث يُتوقع أن يعود إيجور كورونادو للعب في وسط الملعب كما كان الوضع بداية الموسم الجاري.

المدرب البرتغالي من المقرر أن يحسم قراره النهائي بهذا الشأن وإن كان سيُغامر تلك المغامرة الهجومية أم يُواصل الاعتماد على الثنائي حامد وهنريكي في الوسط وكورونادو أمامهما مع بقاء كوستا خارج التشكيل خلال الاجتماع الفني الذي يسبق اللقاء اليوم الإثنين.

يُشار إلى أن النصر سيلعب مع الخليج في ملعبه الأول بارك اليوم الإثنين.

Shahid