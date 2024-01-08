مفاجأة في الشرط الجزائي تقرب هالاند من ريال مدريد!

اللاعب يريد الانتقال للميرنجي غدًا.. ولكن!

فجر تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، مفاجأة كبرى بشأن عقد النرويجي إرلينج هالاند مع مانشستر سيتي، قد تفتح الباب أمام انتقاله إلى ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن "عقد هالاند مع السيتي يتضمن شرطًا جزائيًا يبلغ 200 مليون يورو، لكن يتعلق هذا الشرط الجزائي بالأندية الإنجليزية فقط".

وأضافت: "هناك شرط جزائي آخر يفتح الباب لانتقال هالاند إلى ريال مدريد، حيث يحتاج أي نادٍ من خارج إنجلترا إلى ما يزيد على 100 مليون يورو بقليل، من أجل الفوز بخدمات النجم النرويجي".

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وأوضحت أن "هذا السعر معقول إذا أراد ريال مدريد التوقيع مع هالاند، والميرنجي سيتحرك صوب اللاعب إذا لم تنجح صفقة كيليان مبابي الصيف المقبل".

وختمت آس: "حال وقع الريال مع مبابي، فإنه سيؤجل صفقة هالاند إلى صيف 2025، علمًا بأن اللاعب النرويجي اشترى منزلًا قبل عام في ماربيا، كما أنه يحب السفر إلى إسبانيا في كل إجازة. والأمر لو كان متروكًا لإرلينج، لوقع مع ريال مدريد غدًا".