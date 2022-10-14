مفاجأة.. "فيفا" يغير قواعد جائزة الأفضل ويحبط آمال بنزيما!

هل هناك مؤامرة على الفرنسي؟

من المستبعد أن يجري أي شيء قبل يوم الإثنين المقبل موعد حفل جائزة الكرة الذهبية، يؤدي إلى فقدان الفرنسي كريم بنزيما هذا اللقب المستحق.

لكن "فيفا" يحبط بنزيما من ناحية أخرى، بعد أن قرر إضافة عامل مهم لمعاييره في جائزة "الأفضل" التي يمنحها الاتحاد الدولي.

العامل هو احتساب أداء اللاعب في كأس العالم 2022 في قطر كشيء مهم في طريق الحكم على حصوله على جائزة الأفضل، وهو ما لا يجعل حصول كريم بنزيما عليها احتمالًا بذات القوة.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أفادت بأن الأداء الذي تم تقديمه الموسم الماضي ضمن عام 2022 سيكون عاملًا مهمًا لكن كأس العالم سيكون عاملًا في منتهى الأهمية.

هذا التطور عكس ما كان متوقعًا، حين أفادت تقارير عديدة بأن آلية منح جائزة الأفضل ستكون مثل الكرة الذهبية التي حسمتها صحيفة "فرانس فوتبول" بإقامة حفلها قبل المونديال بأكثر من شهر.

من المتوقع إذًا أن توجد قائمة أخرى من المرشحين لجائزة الأفضل، بخلاف ما كان متوقعًا حول المرشحين الأفضل والذين كانوا كريم بنزيما وساديو ماني ومحمد صلاح.

يذكر أن اللاعبين الذين ما زالوا في مشوارهم العملي وسيخوضون كأس العالم ممن حصلوا من قبل على جائزة الأفضل، هم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ولوكا مودريتش وروبرت ليفاندوفسكي.