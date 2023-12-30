مفاجأة .. فريق خارج الرياض يستهدف ضم ثلاثي النصر ونجم الهلال

لاعبون في ناديي النصر والهلال أهدافًا لأحد أندية دوري روشن

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تبقى فقط ساعات وينطلق سوق الانتقالات الشتوي، في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، في ظل تحركات من جانب الأندية لتدعيم صفوفها.

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وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن أن نادي الاتفاق يراقب ثلاثي نادي النصر خالد الغنام وعبد الله مادو، بجانب أيمن يحيى، تمهيدًا للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية، حال رحيلهم عن العالمي.

وأضافت الصحيفة أن الاتفاق ينوي أيضًا التعاقد مع مصعب الجوير لاعب وسط نادي الهلال على سبيل الإعارة، بدلًا من عبد الإله المالكي حال فشل التعاقد معه من صفوف الزعيم.

وأما عن اللاعبين الأجانب، فيريد الاتفاق الذي يقوده المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، إعادة تسجيل اللاعب البرازيلي فيتينيو، الذي تم استبعاده من القائمة بسبب الإصابة بقطع في وتر العضلة الخلفية خلال مباراة الهلال بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري روشن.

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ويُريد جيرارد إبرام العديد من الصفقات القوية خلال الفترة الماضية، من أجل إعادة الفريق إلى طريق الانتصارات، والتواجد في المربع الذهبي للبطولة على أقل تقدير.

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