مفاجأة غير متوقعة .. النصر يتخلص من أول أجانبه و72 ساعة تحسم مستقبل آخر

النصر لم يُبرم أي صفقة حتى الآن في سوق الانتقالات

رغم التركيز الكبير على ملعب اللاعبين القادمين، إلا أن إدارة النصر لم تُهمل أبدًا ملف الراحلين عن الفريق خاصة اللاعبين الأجانب.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت النقاب عن تخلص النصر فعليًا من لاعب وسطه لويز جوستافو في مفاجأة غير متوقعة نظرًا للمستويات الجيدة التي قدمها الموسم الماضي خاصة تحت قيادة المدرب رودي جارسيا.

الصحيفة أوضحت أن الإدارة النصراوية بقيادة مسلي آل معمر أبلغت صاحب الـ35 عامًا بالفعل بعدم تفعيل البند الموجود في عقده والذي يسمح بتجديده لموسم آخر، وبذلك وحسب العقد ستمنحه 200 ألف دولار.

من جانب آخر، أفادت الصحيفة أن النصر أمامه 72 ساعة فقط لحسم مستقبل المدافع ألفارو جونزاليس، حيث تنتهي صلاحية البند الموجود في عقده ويسمح بتجديده لموسم جديد يوم الجمعة القادم.

وأضافت أن النصر لم يُبلغ اللاعب الإسباني حتى الآن بقراره حول تمديد العقد من عدمه، مشيرة إلى أن عدم حدوث ذلك حتى يوم السبت المقبل سيعني تجديد العقد تلقائيًا.

الثنائي جوستافو وجونزاليس كان قد انضم للفريق السعودي الصيف الماضي وقد وقع كل منهما عقدًا لمدة عام واحد مع إمكانية تجديده لآخر بالاتفاق بين الطرفين.