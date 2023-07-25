مفاجأة .. صفقات النصر والاتحاد ممنوعة من المشاركة في كأس الملك سلمان!

مفاجأة صادمة للنصر والاتحاد قبل انطلاق البطولة العربية!

GOAL

في مفاجأة من العيار الثقيل.. باتت صفقات النصر والاتحاد والشباب "الجديدة"، في الصيف الحالي، ممنوعة من المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

النصر تعاقد مع الثلاثي البرازيلي أليكس تيليس والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا، بينما ضم الاتحاد، الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، والجناح البرتغالي الشاب جواو فيليبي "جوتا"، إلى جانب سلطان الفرحان وصالح العمري.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، اشترط الاتحاد العربي لكرة القدم، قيد اللاعبين الجدد، في الاتحادات الوطنية؛ من أجل السماح لهم بالمشاركة في كأس الملك سلمان، التي تحتضنها الطائف وأبها والباحة في السعودية، وتنطلق منافساتها غدًا.

وأعلن معيض الشهري، مدير البطولة العربية، أن الأندية التي لم تُسجل لاعبيها في الاتحاد المحلي، لن تتمكن من إشراكهم في صفوف فرقها، كاشفًا عن مراجعة القوائم، خلال الأيام المقبلة.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

وأوضحت الصحيفة، أنه بناءً على ذلك، لن يستطيع النصر والاتحاد والشباب، إشراك اللاعبين الجدد؛ حيث لا تزال الأندية الثلاثة، ممنوعة من التسجيل؛ بسبب بعض القضايا المحلية والدولية أمام "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية "كاس".

جدير بالذكر أن الهلال، الوحيد من بين ممثلي السعودية، القادر على إشراك صفقاته الصيفية "المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، ولاعب الارتكاز البرتغالي روبن نيفيش، ومتوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش"، في البطولة العربية؛ حيث لا توجد أي قضية محلية أو خارجية، ضد النادي.

GOAL