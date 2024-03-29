مفاجأة صادمة .. برشلونة يخطط لفسخ عقد لاعبه الجديد في الصيف!

أزمة بسبب قواعد اللعب المالي النظيف

في مفاجأة غير متوقعة، يخطط نادي برشلونة لبيع أو فسخ عقد مدافعه الجديد إينيجو مارتينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

مارتينيز وصل للنادي الكتالوني في الصيف الماضي بشكل مجاني من أتلتيك بيلباو، ولكن تم تسجيله مع الفريق لمدة موسم واحد فقط.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إنه على الرغم من المستويات الجيدة للاعب بقميص برشلونة، إلا أن مشاكله البدنية جعلت النادي يتحفظ على تمديد فترة استمراره، خاصة وأن الإدارة بقيادة الرئيس جوان لابورتا ستكون مضطرة لتسجيله كتوقيع جديد مرة أخرى براتب يصل إلى 4 ملايين يورو سنويًا، في حالة الرغبة في الحفاظ على خدماته.

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وأشارت الصحيفة إلى ظهور النجم الشاب باو كوبارسي على الساحة، مع تواجد رونالد أراوخو، جول كوندي، إريك جارسيا، قد يجعل من مارتينيز هو الضحية الأقرب في خط الدفاع، إلا إذا تم التخلي عن أراوخو أو كوندي.

ولو انتهى الأمر برحيل صاحب الـ32 سنة، يرفض برشلونة التخلي عن اللاعب كليًا، حيث من المقرر أن يساعده في العثور على نادٍ جديد يكون مناسبًا له.

وعلى الجانب الآخر سينجح برشلونة في توفير مبلغ يصل إلى 8 ملايين يورو كان يجب دفعه وفقًا لقواعد اللعب المالي النظيف بالدوري الإسباني.