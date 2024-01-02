مفاجأة صادمة .. "اللوائح تغيرت والهلال لن يستطيع إسقاط اسم نيمار إلا في حالة واحدة"

النجم البرازيلي لن يعود للعب قبل بداية الموسم الجديد

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تزدحم المجالس والاستوديوهات بالنقاش والجدال حول بديل نيمار الذي يجب أن تُوقع معه إدارة الهلال، فالبعض يتحدث عن ظهير أيسر والبعض الآخر عن صانع ألعاب، لكن يبدو أن كل تلك الآراء ستُصبح دون جدوى!

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نيمار تعرض لإصابة قطع في الرباط الصليبي خلال تواجده مع منتخب بلاده البرازيل مما أنهى موسمه مع الهلال، ويُرجح الجميع إسقاط اسمه من قائمة الفريق المحلية لقيد لاعب أجنبي آخر يتعاقده معه النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الصحفي عبد الرحمن أباعود صدم الهلاليين بالإشارة إلى أن النادي لن يستطيع القيام بتلك الخطوة الآن، موضحًا أن إسقاط اسم نيمار من كشوفات الهلال كاملة هو السبيل الوحيد لقيد أجنبي جديد بدلًا منه.

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إذ قال "كان هناك فترة سماح في الفترة الصيفية استفاد منها فقط نادي الاتحاد، إذ تعاقد مع 10 أجانب وسجل 8 فقط في قائمته المحلية واستطاع إشراك البقية في البطولات الخارجية، لكن اللوائح تغيرت وفترة السماح تلك ألغيت وهو ما يعني أن الأندية غير قادرة على التعاقد مع لاعبين أجانب وعدم قيدهم في القائمة المحلية، حتى الاتحاد لن يستطيع فعل ذلك وبالطبع الهلال".

وأتم "الهلال لكي يُسجل لاعبًا أجنبيًا جديدًا بدلًا من نيمار يجب عليه أن يُسقط اسمه من كشوفاته بالكامل عبر النظام الإلكتروني الموحد ويُوقع معه عقدًا جديدًا يبدأ من الأول من يوليو القادم، وذلك مرهون بالطبع بموافقة اللاعب وحصوله على رواتبه كاملة، دون ذلك لن يستطيع الهلال أبدًا جلب بديل له أو إسقاطه من قائمته المحلية".

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