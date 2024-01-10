مفاجأة سعودية جديدة .. منزل وراتب 4500 يورو للتعاقد مع هؤلاء اللاعبين!

خطوة جديدة من السعودية لـ"تطوير" القطاع الرياضي

SHAHID

اتخذت المملكة العربية السعودية، خطوة مفاجئة، في إطار خطتها لتطوير القطاع الرياضي في البلاد، وخاصة اللعبة الأكثر شعبية "كرة القدم".

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الملاعب السعودية أصبحت وجهة لأبرز نجوم العالم، بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في يناير 2023.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، مساء اليوم الأربعاء، يعمل القائمون على الرياضة السعودية، لـ"التعاقد" مع لاعبين للانضمام إلى فرق الدرجات الأدنى في المملكة، وتحديدًا "الدرجة الثالثة"، بالإضافة إلى أسماء عالمية في كرة القدم للسيدات.

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الصحيفة كشفت عن تعاقد السعوديين مع شركة تدعى "FutbolJobs"؛ من أجل الإعلان عن لاعبين، للانضمام إلى الدرجات الأدنى وكرة القدم النسائية.

وفي هذا السياق.. يقول الرئيس التنفيذي للشركة فالنتين بوتيلا نيكولا: "المملكة لا تبحث فقط عن النجوم الكبار؛ بل تريد إعادة هيكلة نظامها بالكامل، بمساعدة اللاعبين الأوروبيين".

وأكد نيكولا، عن أن الشركة تلقت آلاف الطلبات للانتقال إلى المملكة؛ وذلك بعد نشر الإعلان بساعات قليلة، مضيفًا: "في تلك اللحظة.. أدركنا أن السوق السعودي، أصبح حقيقة بالفعل".

وأشار الرئيس التنفيذي، إلى أن السعودية وفرت راتبًا شهريًا يتراوح بين 3000 إلى 4500 يورو، بالإضافة إلى منزل؛ للاعبين واللاعبات الذين سيتم التعاقد معهم، بناءً على هذا الإعلان.

SHAHID