مفاجأة .. رئيس لجنة الحكام السابق يكشف "مكالمة خطيرة" من رئيس النصر الأسبق فيصل بن تركي

تسع سنوات ترأس خلالها فيصل بن تركي النصر، وحقق ثلاث بطولات، فهل يتسبب حديث عمر المهنا في التشكيك في إنجازاته؟

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كشف عمر المهنا؛ الرئيس الأسبق للجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، تفاصيل مكالمة مفاجئة من الأمير فيصل بن تركي خلال فترة رئاسته لنادي النصر.

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الأمير المعني بالحديث تولى رئاسة للعالمي على مدار تسع سنوات؛ بدأت عام 2009 وانتهت بإعفائه من منصبه في 2018، حقق خلالها لقب الدوري السعودي مرتين، وكأس ولي العهد.

وبشأنه قال المهنا، على تصريحاته لبودكاست "على بياض": "أتذكر أن الأمير فيصل بن تركي قبل مباراة سيقودها الحكم فهد العريني، طلب أن نغير الحكم، لكنني رفضت، وهذا الكلام يعترف به الأمير".

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وأضاف: "قلت له (اسمح لي، التغيير مرفوض، ما باستطاعتي أن أقوله للحكم هو ألا يكون للتحكيم أي دور في هزيمة النصر أو فوزه)، وبالفعل لم نغير طاقم التحكيم".

لكن المهنا لم يكشف تحديدًا المكالمة كانت بشأن أي مباراة، كما لم يزيح الستار عن منافس العالمي في المباراة المذكورة.

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