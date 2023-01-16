مفاجأة .. ربع قيمة صفقة مودريك للحرب الأوكرانية!

صفقة مودريك إلى تشيلسي تدعم الجنود الأوكرانيين

كشف رئيس نادي شاختار دونيتسك أن جزء كبير من صفقة انتقال ميخايلو مودريك إلى نادي تشيلسي ستخصص لدعم الجنود الأوكرانيين.

قال رئيس شاختار رينات أحمدوف في بيان على الموقع الرسمي للنادي: " أولاً وقبل كل شيء، أود أن أشكر العالم المتحضر بأكمله على مساعدة أوكرانيا اليوم نحن قادرون على الحديث عن كرة القدم الأوكرانية بفضل الجيش الأوكراني والشعب الأوكراني والدعم الهائل من العالم المتحضر بأسره فقط من خلال تضافر الجهود سنهزم الشر الذي حل في منازلنا لدي مشاعر مختلطة اليوم من ناحية، أنا سعيد لميخايلو وفخور به هذا الرجل هو مثال يحتذى به، حيث يوضح أن الموهبة والعمل الجاد يمكن أن يجعل المستحيل ممكناً".

وأضاف: "أنا واثق تمامًا من أن أوروبا بأكملها ستشيد بلعب ميخايلو الرائع، لم أُخفي أبدًا أن حلمي هو الفوز بالبطولات الأوروبية وهذا يعني أنه يجب دعوة لاعبين مثل مودريك إلى نادينا، لبطولاتنا الأوكرانية ويجب أن نفوز بالبطولات الأوروبية مع هؤلاء اللاعبين، بدلاً من التشجيع لهم حتى عندما يلعبون في الأندية الكبرى في العالم، للأسف هذا مستحيل الآن حيث تخوض أوكرانيا الحرب المروعة والظالمة التي تشنها روسيا لكنني على ثقة من أننا سنفوز وسنلعب مباراة ودية ضد تشيلسي في دونباس أرينا في دونيتسك الأوكرانية علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتقريب هذا اليوم".

وأتم أحمدوف: "لهذا السبب اتخذت قرارًا بإطلاق قلب آزوفستال، وهو مشروع مصمم لمساعدة المدافعين عن ماريوبول وعائلات الجنود الذين سقطوا، أعمالهم الشجاعة لا مثيل لها في التاريخ الحديث، إن تضحياتهم وشجاعتهم ساعدت في احتواء العدو في الأشهر الأولى من الحرب وجعلنا جميعًا نشعر بحتمية انتصار أوكرانيا الآن، أخصص 25 مليون دولار لمساعدة جنودنا والمدافعين وعائلاتهم، سيتم استخدام الأموال لتغطية الاحتياجات المختلفة - من توفير العلاج الطبي والأطراف الصناعية والدعم النفسي لتلبية طلبات محددة لضمان الشفافية، سيكون للمشروع فريق محترف ومستقل سيكون على اتصال مع المدافعين عن مصنع آزوفستال وعائلاتهم ومقدمي الرعاية والمتطوعين نحن مدينون إلى الأبد لجنودنا".