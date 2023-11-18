مفاجأة .. "حمد الله سيرحل إلى فريق محلي في دوري روشن!"

النجم المغربي سيرحل بنسبة كبيرة جدًا عن العميد

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يبدو أن أيام النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله داخل نادي الاتحاد أصبحت معدودة، بعد أن رحل البرتغالي نونو سانتو المدير الفني السابق للفريق، وتم التعاقد مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

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وكان سانتو هو من تمسك باستمرار حمد الله، بعد أن تعاقد الاتحاد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال الإعلامي عبد الله فلاتة عبر برنامج "أكشن مع وليد": "أتمنى أن تترك تلك المواضيع للمدرب وهو من يحدد إذا كان يحتاج حمد الله أم لا، ولكن حسب معلوماتي فهو في طريقه للمغادرة في فترة الانتقالات الشتوية".

وأضاف: "عنده عرض من نادي محلي، ولذلك سيغادر بنسبة كبيرة تصل إلى 80%، ولكن المدرب سيحكم عليه، وقد يحتاج له".

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يُذكر أن سانتو كان يعتمد على حمد الله بصفة أساسية في تشكيلته، حيث نجح في تصدر قائمة هدافي دوري روشن السعودي الموسم الماضي، وحصل على لقب الهداف، وساهم في تتويج الاتحاد باللقب بشكل كبير.

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