مفاجأة .. حليف يعرض على السعودية مشاركتها في ملف استضافة كأس العالم 2034

هل تتراجع السعودية عن الترشح منفردة وتشارك حليفًا جديدًا؟

يبدو أن هناك من لاحظ الدعم الكبير الذي يحظى به ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم للمنتخبات 2034 وتوقعات الكثيرين له بالنجاح، ويرغب في مشاركتها الكأس نفسه.

المملكة السعودية قدمت بشكل رسمي ملف ترشحها لاستضافة البطولة العالمية، دون أي منافس حتى الآن، لكن الباب مفتوح أمام الجميع حتى 31 من الشهر الجاري.

واليوم الثلاثاء، أعلن ديتو أريوتيدجو؛ وزير الرياضة الأندونيسي، فتحه خط محادثات مع الجانب السعودي، لعرض مشاركته في ملفه العالمي..

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وقال الوزير الأندونيسي خلال تصريحات نقلتها "CNN": "ما زلنا نتابع التطورات، لكن موقفنا ثابت، نريد أن ندخل في ملف مشترك للاستضافة، لذلك أجرينا محادثات أولية مع السعودية، ومن المقرر أن أزور البلاد رفقة رئيس أندونسيا خلال الفترة المقبلة للاجتماع مع ولي العهد محمد بن سلمان".

وأضاف: "اتصالاتنا جارية أيضًا مع أستراليا وبعض الدول الآسيوية لمشاركة أحدهم، الأهم في كل ذلك أننا نريد أن نقدم ملفًا مشتركًا وليس الترشح منفردين".

يذكر أن رئيس اتحاد الكرة الأندونيسي إيريك توهير كان قد أعلن خلال الفترة الماضية أيضًا أنه بالفعل يدرس ملفًا مشتركًا مع أستراليا وماليزيا وسنغافورة، لكن لم يجد جديد حتى الآن، ولم يقدم أيهم ملفه الرسمي بعد.