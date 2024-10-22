مفاجأة جديدة من ليفربول.. صلاح يعود للهيمنة على فانتازي الدوري الإنجليزي

حصاد آخر جولات الدوري الإنجليزي!

عاد الفرعون المصري محمد صلاح، ليهيمن من جديد على فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر، ليقود فريقه للفوز على تشيلسي في قمة منافسات الجولة الثامنة من البريميرليج.

وإلى جانب صلاح، ظهرت مفاجأة جديدة من ليفربول تتمثل في تألق لاعب الوسط كورتيس جونز، الذي سجل كذلك هدفًا وتسبب في الآخر بعدما تحصل على ضربة جزاء سددها صلاح بنجاح داخل شباك روبرت سانشيز، ليحصل اللاعبان على رصيد 10 نقاط.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

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ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

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مفاجآت بالجملة

بشكل عام عاد صلاح للهيمنة في تلك الجولة، وأصبح أكثر اللاعبين حصدًا للنقاط في فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، بعدما رفع رصيده إلى 61 نقطة، متفوقا على بالمر صاحب المركز الثاني برصيد 60 نقطة.

كانت الجولة مليئة بالمفاجآت من الناحية الفانتازية، حيث نجح بورنموث في الفوز على آرسنال (2-0) وتعطيله عن المنافسة على الصدارة، وتمكن جاستن كلويفرت من تسجيل هدف وصناعة آخر، بعدما حل بديلا في الشوط الثاني، لتحصل على 9 نقاط.

فيما فاز مانشستر سيتي بشق الأنفس على وولفرهامبتون (2-1)، بهدف سجله جون ستونز في الدقائق الأخيرة من المباراة، في مباراة غاب فيها إيرلينج هالاند عن المساهمة بأي شيء في مفاجأة أخرى.

بينما قاد داني ويلبيك فريقه برايتون للفوز على نيوكاسل، بعدما أحرز هدف المباراة الوحيد، وشهدت المواجهة كمية كبيرة من الفرص المهدرة للاعبي نيوكاسل. كما واصل راؤول خيمينيز تألقه مؤخرًا وسجل هدفًا جديدًا لفولهام الذي خسر من أستون فيلا (3-1).

وكان أكثر لاعبي الجولة حصولا على النقاط، هو مايكل كين مدافع إيفرتون، الذي خرج بشباك نظيفة، إلى جانب تسجيل هدف من أصل اثنين فاز بهما الفريق على إيبسويتش تاون.

ونجحت 4 فرق فقط في الخروج بشباك نظيفة في هذه الجولة، وهي: برايتون وإيفرتون وبورنموث ونوتنجهام فورست.

تشكيلة الجولة

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (8)

الدفاع: مايكل كين (11) - جفارديول (8) - ستونز (8) - بينوك (7)

الوسط: محمد صلاح (10) - كورتيس جونز (10) - جاستن كلويفرت (9) - جارناتشو (7) - سون (7)

الهجوم: واتكينز (6)

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