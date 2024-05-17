مفاجأة تصدم السعودية.. تفاصيل اجتماع ريال مدريد مع لوكا مودريتش!

مستواه ساهم في قلب الأمور رأسًا على عقب

أصبح الكرواتي لوكا مودريتش، أقرب من أي وقتٍ مضى، من التجديد لموسم آخر، مع العملاق الإسباني ريال مدريد؛ بعد اجتماعه مع ممثلي النادي، صباح اليوم الجمعة.

وأوضح الكرواتي في الاجتماع، أنه ينوي اختتام مسيرته الرياضية بألوان الملكي، وأنه مستعد لتخفيض راتبه بشكل كبير، مع عدم ممانعته في لعب "دور ثانوي" مع الفريق الأول لكرة القدم.

ومن ناحيتهم.. استمع ممثلو ريال مدريد، إلى رأي النجم الكرواتي الذي سيبلغ من العمر 39 سنة، في سبمبر القادم؛ في انتظار تقديم إجابة واضحة، حول ملف التجديد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مودريتش كان دائمًا على استعداد للاستمرار في النادي الملكي، صحيح أنه شعر في بعض الأوقات من الموسم الجاري بقلة اعتماد أنشيلوتي عليه، لكن مع تقدم الموسم، تغير كل شيء.

فقد بات الكرواتي عنصرًا محوريًا في تشكيلات كارلو أنشيلوتي؛ حيث شارك في 43 مباراة منها 22 كأساسي، سجل هدفين وقدم 7 تمريرات حاسمة.

ريال مدريد يبدو منفتحًا أكثر من أي وقت مضى تجاه تمديد إقامة مودريتش لعام إضافي بين جدران الملكي، والكرواتي مؤمن أن لديه الكثير ليقدمه لكتيبة الملكي، قبل أن يعتزل رياضة كرة القدم.

تأتي هذه الأنباء لتمثل صدمة لآمال دوري روشن، الذي كان ينتظر وصول لوكا مودريتش، بحلول موسم الانتقالات الشتوية؛ ليضاف إلى ترسانة النجوم التي تدجج الكرة السعودية.