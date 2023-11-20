فيديو | مفاجأة في انتقال ساديو ماني إلى النصر .. سعد اللذيذ يحسم جدل خطف الصفقة من الأهلي

ساديو ماني الصفقة الجدلية واتهامات بخطف النصر له من الأهلي، فما هي الحقيقة؟

SHAHID

"النصر خطف ساديو ماني من الأهلي" هكذا يردد جمهور الراقي ويلوم سعد اللذيذ؛ رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف، لكن الأخير رد أخيرًا على تلك الاتهامات.

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السنغالي انضم للعالمي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وشارك معه في 19 مباراة، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين – حتى الآن -.

بشأن هذه الصفقة الجدلية، قال اللذيذ خلال تصريحاته لبرنامج "كورة": "لا يمكن أن نجتمع مع نادٍ وقدم لنا طلبه بالتفاوض مع لاعب وتمت الموافقة عليه ثم يدخل نادي آخر في المفاوضات لضمه، الكلام هذا عن ماني وغيره من اللاعب، ربما كانت للأهلي رغبة في ضم ماني، وربما وكلاء تحدثوا باسمه فهناك وكلاء كثر يتحدثون حتى دون علم الأندية".

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وأضاف مفجرًا المفاجأة: "نحن بالأساس لم نفاوض ماني لا للأهلي أو النصر، ساديو فاوضه النصر مباشرةً وفقًا للميزانية المخصصة له من قبلها، ولنحسم هذا الجدل فاللاعبون الذين تصارع عليه أكثر من نادٍ لم يتجاوزوا الخمس وماني ليس منهم".

يذكر أن ماني فضل الانتقال للسعودية بعد موسم فاشل مع بايرن ميونخ، حاوطته به الأزمات والإصابات، لم ينجح خلاله إلا في تسجيل 12 هدفًا خلال 38 مباراة وصنع ستة آخرين.

SHAHID