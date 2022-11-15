مفاجأة المونديال؟ هالاند يضع منتخبًا جديدًا للقائمة المرشحة للحصول على كأس العالم

هالاند يختار مرشحًا جديدًا للحصول على كأس العالم

كشف النجم النرويجي إرلينج هالاند عن المنتخبات التي يراها مرشحةً للحصول على بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث اختار مهاجم مانشستر سيتي بعض الفرق الكبيرة لكي تكون الأوفر حظًا.

ربما لم تختلف وجهة نظر هالاند عن العديد من الشخصيات الرياضية البارزة، حيث تدور الترشيحات حول 4 أو 5 منتخبات، لكنه أضاف المنتخب الإنجليزي هذه المرة إلى القائمة.

حيث تحدث النرويجي مع شبكة "سكاي"، وقال: "أعتقد أن المرشحين هم البرازيل، الأرجنتين، فرنسا وربما إنجلترا، لا يمكنني قول منتخب واحد لأن هناك العديد من الفرق الكبيرة".

"Brazil, Argentina, France and maybe England" 👀



Erling Haaland has named his favourites for the World Cup. pic.twitter.com/rHrItozpVy — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 15, 2022

وبالتالي فإن هالاند قد وضع 3 منتخبات من الأسماء التي ترشح بشدة من قبل المعظم، لكنه أضاف فريق الأسود الثلاثة الذي يعاني في آخر فترة خصوصًا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

جدير بالذكر أن إرلينج لن يشارك في بطولة كأس العالم المقبلة لأن منتخب بلاده قد فشل في التأهل للمونديال، لكنه يستعد معهم لخوض مباراة ودية يوم الخميس المقبل ضد أيرلندا.