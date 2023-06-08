مفاجأة من العيار الثقيل .. الفحص الطبي يصدم الاتحاد في صفقة نجولو كانتي

بعد أشهر من المفاوضات ومحاولات في إقناع الفرنسي نجولو كانتي؛ لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، لارتداء قميص الاتحاد السعودي، يبدو أن خطوة الفحص الطبي ستقود الصفقة للفشل.
التقارير تحدثت خلال الساعات الماضية عن توقيع الفرنسي للعميد بالفعل، وهو ما اعترف به مصدر اتحادي لوكالة "فرانس برس"، كاشفًا عن مفاجأة في المفاوضات.
وأوضح المصدر الاتحادي للوكالة أن الانتقال تعثر، إثر عائق طبي، موضحًا أن كانتي وقع عقدًا ابتدائيًا وليس نهائيًا، مشيرًا إلى أن النادي يدرس نتائج الفحوصات الطبية قبل توقيع العقود النهائية.
كانتي لم يشارك مع البلوز خلال الموسم المنقضي إلا في تسع مباريات فقط في مختلف المسابقات، إذ لاحقته الإصابات المختلفة طوال الموسم، وتحديدًا في أوتار الركبة، الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لستة أشهر.
جدير بالذكر أن الاتحاد لم يتعاقد خلال الميركاتو الصيفي الجاري حتى الآن إلا مع صفقة وحيدة هو المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال حر، موقعًا عقد يمتد لثلاثة مواسم مقبلة.
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