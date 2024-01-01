"مفاجأة السومة ونجم الهلال يريد الانتقال إلى هذا الفريق!" .. اعترافات مثيرة من تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يكشف أسرارًا مثيرة لأول مرة

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كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا الإسباني، عن أسرار لأول مرة، بشأن بعض الصفقات.

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آل الشيخ تولى رئاسة الهيئة العامة للرياضة - وزارة حاليًا -، في الفترة من سبتمبر 2017 إلى ديسمبر 2018؛ قبل صدور أمر ملكي، بإعفائه من منصبه وتعيينه في "الترفيه".

آل الشيخ اعترف في تصريحات مع "بودكاست عمار"، بأنه منع رحيل المهاجم السوري الكبير عمر السومة، عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي.

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وقال معالي المستشار: "لولا ميثاق الشرف الرياضي، الذي أصدرته خلال فترة رئاستي للهيئة العامة للرياضة؛ لكان السومة انتقل إلى فريقٍ آخر، في عز مستواه الفني".

وعن عبد الله الحمدان، مهاجم نادي الهلال الحالي.. أوضح آل الشيخ، أنه توصل إلى اتفاق لضمه إلى ألميريا من فريق الشباب، قبل أن ينسحب من الصفقة، بعد أن علم برغبة الزعيم، في التعاقد معه.

وفجّر تركي آل الشيخ، مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانه رغبة أحد نجوم نادي الهلال الحاليين، في الاحتراف بنادي ألميريا؛ قائلًا: "أنا في حاجة إلى اللاعب بالفعل.. ولكني لن أدخل في مشاكل مع جمهور الزعيم".

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