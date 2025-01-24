مفاجأة .. الاتحاد يتفاوض للتعاقد مع "هداف" برشلونة أتلتيك

صفقة مفاجئة قد يتعاقد معها الاتحاد..

على مدار الأسابيع بل والأشهر القليلة الماضية، ارتبط أكثر من اسم في نادي برشلونة، بإمكانية الانتقال إلى الملاعب السعودية، من بوابة فريق الاتحاد تحديدًا.

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ارتباط الاتحاد بنجوم نادي برشلونة، يأتي بسبب تولي رامون بلانس منصب المدير الرياضي لقلعة العميد؛ وهو الذي سبق وعمل في العملاق الإسباني.

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وفي هذا السياق.. فجّرت صحيفة "ماركا" مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانها اقتراب أحد الأسماء البرشلونية من الانتقال إلى الاتحاد؛ ولكن ليس من نجوم الفريق الأول الذين تم تداولهم في وسائل الإعلام.

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الصحيفة الإسبانية الشهيرة كشفت عن مفاوضات بين الاتحاد وأوناي هيرنانديز، نجم برشلونة أتلتيك - الفريق (ب) أو الثاني في النادي -؛ من أجل ضمه إلى صفوفه بشكل رسمي.

وإذا نجح العميد الاتحادي في حسم الصفقة رسميًا، سيقيد اللاعب كـ"أجنبي تحت السن"، حيث تسمح اللوائح في السعودية بـ"اسمين في هذه الخانة"؛ وحاليًا الفريق يضم الظهير الأيسر ماريو ميتاي فقط.

ويقدم أوناي البالغ من العمر 20 سنة، مستوى رائع مع برشلونة أتلتيك، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ حيث أنه أفضل هداف في صفوف الفريق - سجل 9 -، إلى جانب صناعته 3 تمريرات حاسمة.

ويجيد اللاعب الشاب في مركز وسط الملعب من الأساس؛ ولكنه لعب كثيرًا كـ"جناح وقلب هجوم"، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ بسبب الإصابات التي عصفت بفريق برشلونة أتلتيك، في خط المقدمة.