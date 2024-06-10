مفاجأة | استثمار ضخم .. ليونيل ميسي يساعد ملاك مانشستر سيتي في جني الملايين!

فوائد ليونيل ميسي تعم على الجميع..

في عام 2021.. عندما اضطر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، للرحيل عن نادي برشلونة الإسباني، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها الأخير، كان من الممكن أن ينضم اللاعب إلى العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي.

لكن.. ميسي اختار وقتها الانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، واللعب مجددًا مع صديقه نيمار دا سيفا جونيور، الذي رحل فيما بعد إلى نادي الهلال السعودي.

وعلى الرغم من الفشل في التعاقد معه؛ إلا أن الأسطورة الأرجنتينية وبعد 3 سنواتٍ كاملة، ساهم في تحقيق أرباح ضخمة، لمالكي نادي مانشستر سيتي.

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ووفقًا لمعهد الأعمال الرياضية في برشلونة، ارتفعت قيمة أندية الدوري الأمريكي، بنسبة 16% تقريبًا، منذ عام 2022 وحتى الآن؛ وذلك بعد انضمام ليونيل ميسي إلى الفريق المحلي إنتر ميامي، قادمًا من باريس سان جيرمان.

المعهد كشف عن أن نادي نيويورك سيتي الأمريكي، المملوك لمجموعة سيتي لكرة القدم، والتي تضم أيضًا مانشستر سيتي والعديد من الفرق الأخرى، ارتفعت قيمته إلى 660 مليون جنيه إسترليني.

وأشار إلى أن مجموعة سيتي، قامت بشراء نادي نيويورك بمبلغ 60 مليون جنيه إسترليني، أي أنهم حققوا أرباحًا أكثر من 10 أضعاف استثماراتهم؛ وذلك بسبب صفقة انتقال ليونيل ميسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.