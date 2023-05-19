مفاجأة اتحادية في "أزمة التلاعب" .. وحقيقة مكافأة النصر السرية إلى الطائي!

المفاجآت تتواصل في أزمة مباراة النصر والطائي

بين الاتهامات والنفي.. هكذا يعيش الشارع الرياضي السعودي، هذه الأيام؛ بسبب مباراة النصر والطائي، في دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

الطائي سقط بهدفين مقابل لا شيء أمام النصر، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وسط اتهامات للناديين بـ"التلاعب في النتيجة"، وردهما بالنفي.

وعلى عكس أغلب عشاق الاتحاد، فاجأ الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، المقرب من قلعة العميد، الشارع الرياضي باعتباره أن إقالة الروماني ميريل رادوي، المدير الفني لنادي الطائي، بعد مباراة النصر، "طبيعية" ولا علاقة لها بأي تلاعب.

وكتب جستنيه عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هناك من المحللين والنقاد، اعتبروا أن قرار إقالة رادوي غريب؛ ولكن من وجهة نظري، أنه موفق جدًا من إدارة الطائي".

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن تغييرات المدير الفني الروماني الغريبة، في مباراة الباطن التي سبقت لقاء النصر مباشرة، جعلت الفريق يخسر تقدمه (3-0)؛ ليسقط برباعية في النهاية.

وأعلن عدنان جستنيه، تعاقد نادي الطائي، مع مدرب عالمي كبير، قبل بداية الموسم الرياضي القادم 2023-2024؛ ليرد عليه أحد المتابعين، بتلميحات بأن هذا المدرب، سيكون بدعم من النصر، بالإضافة إلى مكافآت مالية أخرى من قلعة العالمي؛ للفوز على الاتحاد.

ونفى جستنيه هذه الاتهامات؛ معلقًا بالفول: "أخي الكريم، رئيس الطائي قال بالموسم القادم، سوف ننافس على بطولة الدوري.. أحسن الظن".

جدير بالذكر أن الاتحاد، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 63 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن نادي النصر "الوصيف"، قبل النهاية بثلاث جولات.