مفاجآت عديدة في القائمة .. إرلينج هالاند يزيح كيليان مبابي من قائمة أغلى لاعبي العالم!

مفاجآت عديدة في قائمة أعلى 10 لاعبين قيمة سوقية في العالم..

تتغير القيم السوقية للاعبين كل فترة تقريبًا، وبعدما سيطر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على صدارة القائمة لمدة طويلة، تمكن النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي أخيرًا من كسر ذلك الاحتكار.

موقع "Football Benchmark" المتخصص في اقتصاديات كرة القدم، كشف عن آخر تحديث لقائمة أعلى 10 لاعبين قيمة سوقية في العالم حاليًا.

وحسب الموقع، فإن هالاند تمكن من أن يصبح أغلى لاعب من حيث القيمة السوقية في العالم للمرة الأولى في مسيرته، بعدما ارتفعت قيمته إلى 194 مليون يورو.

كيليان مبابي، الذي كان يتصدر الترتيب في جميع القوائم تقريبًا، تراجع إلى المركز الثاني بقيمة سوقية بلغت 182 مليون يورو.

ريال مدريد الإسباني يظهر بقوة في المركزين الثالث والرابع، حيث يحتل نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور المركز الثالث بقيمة 157 مليون يورو، يليه زميله الجديد، الإنجليزي جود بيلينجهام بقيمة 152 مليون يورو.

النجم الألماني الشاب جمال موسيالا لاعب نادي بايرن ميونخ يأتي خامسًا بقيمة بلغت 149 مليون يورو، ويليه في المركز السادس النجم الإسباني الشاب جافي لاعب برشلونة بقيمة 140 مليون يورو.

فيما يكمل بوكايو ساكا جناح آرسنال، وفيل فودين نجم مانشستر سيتي، وبيدري لاعب وسط برشلونة، والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، المراكز من السابع إلى العاشر.