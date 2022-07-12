مفاجآت تركي آل الشيخ تتضاعف .. جائزة كبرى لتوقعات بطل كأس العالم

الوزير السعودي يشعل أجواء المونديال بين الجماهير

كعادته يحب تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، إشعال روح المنافسة بين الجماهير في المناسبات المختلفة، وهذه المرة خصص مفاجأة كبرى لمن يتوقع بطل كأس العالم قطر 2022 بشكل صحيح.

المونديال وصل للأدوار النهائية، إذ انتهى بالأمس دور الـ16 بتأهل منتخبات البرازيل، الأرجنتين، البرتغال، المغرب، فرنسا، كرواتيا، هولندا وإنجلترا لدور ربع النهائي.

الوزير السعودي كما كان يشعل توقعات مباريات منتخب بلاده، حان الآن دور توقعات البطل، إذ أعلن تخصيص مكافأة 100 ألف دولار، لمن يتوقع بطل هذه النسخة من الحدث العالمي وتصح توقعاته.

وحدد آل الشيخ أربعة منتخبات في استفتائه هم: البرازيل والأرجنتين وفرنسا والمغرب، لكنه ترك الحرية للجمهور في تحديد أي خيار آخر وكتابته في التعليقات.

توقعك لبطل كاس العالم ؟ رتويت ولايك ومتابعه ... الجائزه ١٠٠ الف دولار ... حط اسم المنتخب اذا مو من الخيارات ❤️🇲🇦🇵🇹🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇫🇷🇧🇷🇭🇷🇳🇱🇦🇷... بالتوفيق للجميع وادعو لي🙏🏻... من بيجيبها🤷🏻‍♂️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 7, 2022

يذكر أن المنتخب المغربي حقق إنجازًا تاريخيًا بالأمس بالتأهل لدور الثمانية لأول مرة في تاريخ العرب، ليواجه المنتخب البرتغالي في المباراة المقبلة، في العاشر من ديسمبر الجاري.