مفاجأة.. ليونيل ميسي يريد العودة إلى برشلونة!

أنباء سعيدة لجماهير النادي الكتالوني

ألقت الصحفية الأرجنتينية فيرونيكا بروناتي قنبلة موقوتة في الميركاتو الصيفي قد تجعل حسابات برشلونة فيه تنقلب رأسًا على عقب، وقد يتأجل الحسم للموسم المقبل إن صدقت تلك الأنباء.

فعبر برنامج "الكلاسيكو تي في" الذي يقدم عبر منصات التواصل الاجتماعي، قالت بروناتي إن عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة أمر يرغب فيه الأرجنتيني!.

وتعد بروناتي من المقربين في عالم الصحافة للنجم الأرجنتيني، وكانت من أوائل من تحدث عن رحيل ميسي عن برشلونة الصيف الماضي.

وقالت بروناتي في تصريحاتها: "عودة ميسي؟ إنه يريد ذلك وكذلك يريد والده".

والد ميسي هو وكيل أعماله في ذات التوقيت، وبالتالي فإن الرغبة أكيدة من قبل الأرجنتيني وبيئته في الوقت الراهن بالعودة إلى برشلونة.

Pasó @verobrunati a tirar paredes con nosotros en 𝔼𝕝 ℂ𝕝𝕒́𝕤𝕚𝕔𝕠 y dejó una bomba en clave Barça 💣🔵🔴



🛩🐐“¿La vuelta de Messi?, él lo desea y su padre también” pic.twitter.com/6FF1GAz2zK — El Clásico TV (@ElClasicoTV_Es) July 22, 2022

لكن الظروف المادية التي تحيط بالبلوجرانا لا تجعل صفقة من هذا النوع سهلة، ربما تكون أسهل في الصيف المقبل حين ينتهي عقد ميسي في باريس سان جيرمان ويصبح حرًا بالانتقال إلى أي نادٍ يريده.

ولعل هذه الرغبة في العودة إلى برشلونة هي ما جعل ميسي يتلكأ في قبول عرض التجديد الذي عرضه عليه باريس سان جيرمان لموسم ثالث إضافي في العقد، الأيام ستحسم كل شيء.