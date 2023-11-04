مفاجأة قانونية .. الانضباط أوقفت تاليسكا في كأس الملك بعد وقوع النصر مع الشباب!

هل تعمدت لجنة الانضباط تغيير قرارها بشأن إيقاف تاليسكا؟

فجر القانوني خالد الشعلان عن مفاجأة قانونية، تخص قرار لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، بشأن إيقاف النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر.

وكشف الإعلامي علي المرشود عن رد اتحاد لجنة الانضباط على نادي النصر، بشأن إيقاف تاليسكا، حيث أكدت للجنة على أن الإيقاف سيكون لمباراة الخليج في دوري روشن السعودي، بالإضافة إلى إيقاف في مباراة الشباب بكأس الملك. "طالع التفاصيل"

ومن جانبه علق القانوني الشعلان على رد لجنة الانضباط على نادي النصر، حيث أكد على أن قرار إيقاف تاليسكا صدر يوم الخميس 2 نوفمبر دون عبارة: "على أن يُستنفذ الإيقاف التلقائي في ذات المسابقة).

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وأضاف: "قرعة الكأس كانت الخميس 2 نوفمبر الساعة 7:30 مساءً، ونتج عنها مباراة النصر والشباب، وبعد سؤال النصر للجنة أجابت لا بد أن يغيب عن مباراة الشباب".

ويُلمح الشعلان إلى أن قرار لجنة الانضباط تغير بعد قرعة كأس الملك التي أوقعت النصر أمام الشباب، في دور الربع نهائي، في ديربي الرياض، بإيقاف تاليسكا مباراة بالدوري وأخرى بكأس خادم الحرمين الشريفين.