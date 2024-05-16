مفاجأة نهائي دوري الأبطال .. أنشيلوتي يضع خطة حراسة مرمى ريال مدريد

الجمهور يترقب "من يحرس عرين ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال؟"

استقر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، على اختيار حارس مرمى فريقه أمام بوروسيا دورتموند، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعاد تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، الأساسي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به منذ بداية الموسم، وشارك في الثلاث مباريات الأخيرة.

ومع عودة الحارس البلجيكي من الإصابة، كثرت التكهنات حول مستقبل حراسة مرمى الفريق خلال المباريات القادمة، في ظل تألق أندري لونين، الذي تألق في الموسم الحالي، وساهم في فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني، والوصول لنهائي البطولة الأوروبية.

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وبحسب ما ذكره "خوسيه لويس سانشيز" الصحفي الإسباني، فإن أنشيلوتي، وضع خطة للمداورة بين كورتوا، ولونين فيما تبقي من مباريات حتى نهاية الموسم.

ومن المنتظر أن يحرس لونين، عرين ريال مدريد، في المباراة القادمة أمام فياريال بالدوري الإسباني، على أن يكون كورتوا هو الحارس الأساسي، في المباراة الختامية بالدوري أمام ريال بيتيس، وكذلك في نهائي دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، سيلعب أمام بوروسيا دورتموند، في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 1 يونيو القادم، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.