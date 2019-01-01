مفاجأة من بلماضي في تشكيل الجزائر لمواجهة كينيا

المدير الفني لمحاربي الصحراء يستعد للمنتخب الكيني بتغير في التشكيل

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن المدير الفني للمنتخب الجزائري جمال بلماضي، يجهز مفاجأة للمنتخب الكيني، في افتتاح مباريات الفريقين بكأس الأمم الأفريقية.

ومن المنتظر أن يدفع بلماضي، باللاعب سفيان فيجولي في مركز الوسط الملعب، بالرغم من أنه اعتاد على اللعب في مركز الجناج بجلطة سراي التركي.

ويأتي قرار بلماضي، بسبب رغبته في الاعتماد على رياض محرز ويوسف البلايلي في مركزي الجناح، بالإضافة إلى قدرة فيجولي على القيام بالدور الدفاعي.

ويعاني محاربو الصحراء من نقص في وسط الملعب، بعد إصابة فيكتور لكحل وأسامة شيتة، وتراجع مستوى نبيل بن طالب وتايدر.

وسجل فيجولي تسعة أهداف مع فريقه التركي وصنع ستة أهداف، في 29 مباراة بالدوري التركي الممتاز.

حظوظ منتخبه في البطولة؟

نجم المنتخب الأول ساديو ماني🌟



أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال يتحدث لـ @MahmoudDiaaaa قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا.🗣️ — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 21, 2019

الجدير بالذكر ان المنتخب الجزائري، يواجه نظيره الكيني مساء يوم الأحد ضمن إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية.