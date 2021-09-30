مفاجأة في موعد عودة بيتي مارتينيز للمشاركة مع النصر

مارتينيز سيعود قريبًا

اقترب النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز، صانع ألعاب فريق نادي النصر من العودة إلى الملاعب مجددًا، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة التي تعرض لها الموسم الماضي.

بيتي تعرض للإصابة خلال مباراة النصر أمام الأهلي، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020.

وأشار مارسيلو سيموني وكيل أعمال بيتي إلى صحيفة "الرياضية" السعودية أن بيتي مارتينيز سيسافر إلى مدينة برشلونة الإسبانية بعد أيام، من أجل إجراء الفحص النهائي على موضع إصابته لدى الطبيب الإسباني رومان كوجات الذي أجرى له العملية.

اللاعب الأرجنتيني كان قد أجرى عملية تثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة، على يد الطبيب الإسباني رومان كوجات، وأنهى التأهيل وسيعيد الكشف على ركبته مرة أخرى.

وكيل مارتينيز أكد على أن اللاعب سيعود إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد الكشف النهائي في برشلونة، على أن تكون مشاركته في نوفمبر القادم بالمباريات الرسمية.

مارسيلو وصف البرنامج التأهيلي الذي خاض له اللاعب بالرائع، حيث قال: "بيتي يؤدي الخطة العلاجية بحذافيرها في الوقت الجاري بالأرجنتين".

فيديو | الكشف عن هوية مدرب النصر الجديد

ومن المقرر أن يبدأ بيتي في المشاركة مع النصر بعد عودته من برشلونة، حيث سيتم تحديد موقفه النهائي من المشاركة في المباريات من جانب الجهاز الفني.