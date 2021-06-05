مفاجأة.. ريال مدريد منفتح على بيع من كان غير قابل للمساس!

خطوة لم تكن متوقعة..

تناولت تقارير صحفية إسبانية انفتاح ريال مدريد على سماع العروض المقدمة لماركو أسينسيو خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المعروف أن أسينسيو ضمن قائمة اللاعبين غير القابلين للمساس بالنسبة للرئيس فلورنتينو بيريز، لكن الأمور اختلفت كثيرًا بعد الموسم المنقضي.

تقرير من شبكة "El Español" زعم أن فشل أسينسيو في العودة إلى مستواه المعتاد منذ عودته من إصابة الرباط الصليبي طرح كثير من الشكوك حول إمكانياته.

على هذا الأساس لم تعد إدارة بيريز تمانع التخلص منه إن أتى عرض جيد من الناحية المادية، وحددت سعره المبدئي بـ40 مليون يورو.

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لا يعرف حتى الآن من سيكون مهتمًا بالحصول على خدمات صاحب الـ24 عامًا، وإن كانت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ارتبطت به عند تألقه في كثير من المناسبات السابقة.

وشارك أسينسيو هذا الموسم في 48 مباراة مع ريال مدريد على مختلف الأصعدة، إلا أنه لم يسجل سوى 7 أهداف وقدم مردودًا ضعيفًا كان سببًا في استبعاده من منتخب إسبانيا المشارك بيورو 2020.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يحاول جمع الأموال اللازمة لتمويل صفقة ضم كيليان مبابي، وهكذا يبدو منطقيًا التفريط في أولئك الذين لم ينجحوا بإثبات قدراتهم، تمامًا كأسينسيو.