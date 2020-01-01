مفاجأة.. ريال مدريد قد يحرم برشلونة من لاوتارو مارتينيز

شيء غير متوقع..

أفادت تقارير من شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن ريال مدريد يحاول التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر، في سوق الانتقالات الصيفية، ليكون بذلك منافسًا كبيرًا لغريمه الأزلي برشلونة على توقيع الدولي الأرجنتيني.

ومن المعروف أن إدارة البرسا تضع لاوتارو كأولوية قصوى في الصيف المقبل لدعم مركز المهاجم الصريح بعد تقدم لويس سواريز في العمر، كما أن الأنباء تؤكد أن اللاعب نفسه يود الانتقال إلى كامب نو.

ريال مدريد كان مهتمًا بلاوتارو في الأشهر الماضية أيضًا، لكن كل التقارير التي خرجت من الصحف الإسبانية زعمت أنه بات خارج الحسابات، مع تركيز إدارة فلورنتينو بيريز على كيليان مبابي وإيرلينج هالاند.

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لكن بحسب مزاعم سكاي الإيطالية، فإن النادي الملكي يضغط حاليًا في محاولات لخط لاوتارو من النادي الكتالوني، ورغم أن الأرجنتيني نفسه يرغب في الرحيل لبرشلونة، لكنه "لن يقاوم إغراء الريال" وقد يرتدي القميص الأبيض الموسم المقبل.

أزمة فيروس كورونا هي أحد الأسباب في تأخر انتقال صاحب الـ22 عامًا إلى برشلونة، حيث لم يعد في مقدور إدارة جوسيب ماريا بارتوميو دفع 111 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع إنتر، وتحاول حاليًا إقناع الإدارة الإيطالية بعقد صفقة تبادلية.

أغلب الظن أن إدارة إنتر تريد الأموال ولا تنظر إلى أي صفقات تبادلية، ما يجعل إدارة برشلونة تنتظر حتى انتهاء بند الشرط الجزائي في عقد لاوتارو بمنتصف يوليو لبدء التفاوض حول قيمة مادية أقل نسبيًا لإتمام الصفقة.

لكن بدخول ريال مدريد ضمن دائرة المهتمين بلاوتارو فالكثير من الأمور ستتغير، لا سيما وفي ظل تأكيدات سكاي أن مسؤولي الملكي يدركون استحالة ضم مبابي من باريس سان جيرمان هذا الصيف، مما يجعلهم على استعداد لضخ أموال طائلة من أجل لاوتارو ودعم مركز المهاجم.

يذكر أن كتيبة زين الدين زيدان تواجه أزمة حقيقية في مركز المهاجم الصريح بعد فشل لوكا يوفيتش وماريانو دياز في خلافة كريم بنزيما، ويُعد هالاند من ضمن اهتمامات الميرينجي رغم صعوبة أو استحالة إتمام الصفقة هذا الصيف لعدة عوامل أهمها رفض ناديه دورتموند.