مفاجأة .. النصر السعودي يفاوض نجم الزمالك

هل ينجح النصر في حسم الصفقة لصالحه؟

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي النصر السعودي، دخل في مفاوضات مع أحد نجوم فريق نادي الزمالك المصري، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

النصر يحاول تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث نجح في إبرام أكثر من تعاقد مميز، استعدادًا للموسم المقبل.

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وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن إدارة نادي النصر تبحث بشكل كبير عن مدافع أجنبي ليحل بديلًا للمدافع البرازيلي السابق مايكون بيريرا.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النصر تواصلت بالفعل مع عدد من اللاعبين المميزين، أبرزهم محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك، لإقناعه بارتداء قميص العالمي الموسم القادم.

نادي النصر خاطب وكيل أعمال محمود حمدي الونش، من أجل معرفة مدى إمكانية انتقاله إلى نادي النصر من عدمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جاء ذلك بعدما رحل مايكون بيريرا خلال الأيام الماضية، بعد انتهاء عقده بشكل رسمي مع نادي النصر، حيث لم يتم تجديد عقده بسبب عدم قناعة مسؤولي وجماهير الفريق الأصفر بما يقدمه اللاعب.