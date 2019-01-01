صحيفة مغربية لرينار: لماذا مهاجم الزمالك بدلًا من حمد الله؟

وتتساءل الصحيفة، هل لدينا ميسي ورونالدو؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

شنت صحيفة المنتخب المغربية هجومًا لاذعًا على المدير الفني لأسود الأطلس "هيرفي رينار" بسبب إصراره على ضم خالد بوطيب مهاجم الزمالك واستبعاد الثنائي يوسف العربي وعبد الرزاق حمد الله.

ويعيش لاعبا النصر السعودي والدحيل القطري موسمًا رائعًا حيث سجلا معًا ما يزيد عن 65 هدفًا، فيما لم يُسجل بوطيب مع الزمالك سوى هدفين وقبله كان قد أحرز 6 أهداف في الدوري التركي.

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وقالت الصحيفة في تقريرها أن لا أحد يرفض ضم لاعبين مثل حمد الله والعربي إلا لو امتلك ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، أو أن "بوطيب يُسجل هاتريك كل مباراة".

مضيفة أن الثنائي المحترف في الدوريين السعودي والقطري سجلا هذا الموسم ما يفوق 5 أضعاف عدد أهداف بوطيب وعليوي والكعبي والنصيري معًا، وأن عدم ضمهما لقائمة المغرب في نهائيات كأس أمم أفريقيا القادمة سيكون من باب المكابرة والعند.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول "قد يرحل رينار عن الأسود بعد الكان، لكن لو حكم ضميره وتخلى عن علمه الزائد وانتصر للمنطق فإنه سيغادر حتمًا بلقب افريقي ثالث بوجود هذين المدمرين معه".