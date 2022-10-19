مع تحديد إقامته.. الإفراج عن ماسون جرينوود بكفالة

موهبة واعدة لولا المشكلات التي أحاطت بها

لاعب كان ينتظر منه الكثير بسبب موهبته الرائعة ومساره المتصاعد، ولكن مشكلة كبرى حدثت له وأودعته الحبس الاحتياطي!.

ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد الواعد حدثت تطورات في ملف اتهامه بالاغتصاب وممارسة السلوك العنيف تجاه صديقته السابقة.

فقد تم الإفراج عن جرينوود بكفالة بعد جلسة استماع خاصة في محكمة كراون مينشول ستريت في مانشستر، بعد أن تم وضعه يوم الإثنين في الحبس الاحتياطي بعد مثوله أمام المحكمة للاشتباه في محاولته الاغتصاب والاعتداء والانخراط بشكل متكرر في سلوك عنيف وسادي تجاه صديقته السابقة هارييت روبسون.

وقال متحدث باسم المحكمة إنه تم الإفراج بكفالة بشروط عدم الاتصال بالشهود والإقامة في مكان محدد على طريق "بو جرين" في بودون.

ولم يكن جرينوود حاضرا في الجلسة وسيمثل مرة أخرى أمام المحكمة في 21 نوفمبر المقبل.

وقد تم القبض على جرينوود في البداية في يناير قبل إطلاق سراحه بكفالة. يوم السبت ، تم القبض عليه مرة أخرى لخرقه شروط الكفالة، ثم اتهمه الادعاء بعد ذلك قبل أن يودع الحبس الاحتياطي الإثنين.

محاولة الاغتصاب التي تدعيها روبسون حدثت في أكتوبر 2021 والاعتداء في ديسمبر 2021.

وأكد الادعاء أن روبسون تعرضت للاعتداء 3 مرات من قبل جرينوود بين عامي 2018 و2021.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد أكد أن لاعبه جرينوود سيبقى معلقًا ضمن قوائم الفريق حتى الوصول إلى الحكم النهائية في القضية.