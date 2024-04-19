مع الوصول لنصف النهائي .. صراع ثلاثي مُحتدم لخطف المقعد الإضافي بدوري الأبطال!

إيطاليا حصلت على مقعد بشكل رسمي

مع دخول المسابقات الأوروبية في مرحلة نصف النهائي، يشتد الصراع حول المقعد الإضافي المؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

النسخة الجديدة من دوري الأبطال تظهر للحياة في موسم 2024/2025، وهناك منافسة ثلاثية على المقعد الذي يعتمد على النقاط التي تربحها كل دولة من مشاركات أنديتها الأوروبية.

إيطاليا تأتي في التصنيف الأول في نقاط الاتحاد الأوروبي بـ19.42 نقطة، ويتبقى لها 3 فرق من أصل 7 في منافسات نصف النهائي من المسابقات الأوروبية هذا الموسم.

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وتأتي بعدها ألمانيا في المركز الثاني بـ17.92 نقطة ولها 3 فرق من 7 أيضًا، ثم إنجلترا في المركز الثالث بـ17.37 ولها فريق واحد، فرنسا في المركز الرابع بـ16.08، وبعدها إسبانيا وبلجيكا والتشيك وتركيا والبرتغال وهولندا.

وفي الوقت الحالي وبعد ضمان إيطاليا لمقعد إضافي بشكل رسمي، يشتد الصراع بين ألمانيا وإنجلترا وفرنسا، حيث تحتاج ألمانيا لانتصارين فقط لضمان الحصول على المقعد.

وبالنسبة لإنجلترا فمن المقرر أن يصل الحد الأقصى لنقاطها إلى 18.25 نقطة، وفرنسا 18.41، لذلك ألمانيا تعتبر صاحبة الحظوظ الأقوى في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يشهد مواجهتين بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند، بينما يلعب مارسيليا ضد أتالانتا وروما أمام باير ليفركوزن في الدوري الأوروبي.

وأما دوري المؤتمر الأوروبي فيشهد الحضور الإنجليزي الوحيد في نصف النهائي، بتواجد أستون فيلا أمام أولمبياكوس وفيورنتينا ضد كلوب بروج.