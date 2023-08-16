مع اقتراب قدوم مانشيني .. ظهور سعودي منتظر في معقل نيوكاسل يونايتد

مانشيني على أعتاب تولي قيادة المنتخب السعودي.

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أعلن نادي نيوكاسل يونايتد أن السعودية ستلعب مباراتين دوليتين على ملعب سانت جيمس بارك الشهر المقبل.

السعودية ستواجه كوستاريكا يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر قبل مواجهة كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر.

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المنتخب السعودي ينافس في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، قيرغيزستان، تايلاند

وستكون المباريات المقبلة بمثابة تحضير للسعودية قبل مشاركتها في كأس آسيا لكرة القدم في قطر في يناير 2024.

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المنتخب السعودي تسبب في مفاجأة كبيرة خلال كأس العالم قطر 2022 عندما تغلبوا على الأرجنتين في مباراتهم الافتتاحية، في واحدة من أكبر المفاجآت في البطولة على الإطلاق ليصبحوا المنتخب الوحيد الذي فاز على رفاق ليونيل ميسي.

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