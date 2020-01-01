مع اقتراب عودة لابورت وساني، هل يحتاج جوارديولا لدخول السوق؟

قرار واحد فقط على جوارديولا اتخاذه

منذ اللحظة التي أصيب فيها المدافع إيميريك لابورت، ذهب مانشستر سيتي للطريق الخطأ. فقد أدت لضربة موجعة بالنسبة لأكثر مدافع يثق فيه المدرب بيب جوارديولا ويبني عليه الكثير من خططه في البناء من الخلف.

سوق الانتقالات الصيفي الأخير لا يُمكن وصفه بأنه عزز من قوة السيتي فالفريق تراجع للمركز الثالث على لائحة ترتيب البريميرليج، والسبب هو الضعف الدفاعي للنادي بعدم جلب بديل للقائد فينسنت كومباني، الذي تألق في النصف الثاني من الموسم الماضي، ثم جاءت إصابة لابورت لتُزيد الطين بلة.

كان السيتي يرغب في ضم هاري ماجواير في الصيف، لكنه انسحب من الصفقة بسبب السعر الكبير الذي طلبه ليستر سيتي، وفي الأخير وجد جوارديولا الحل في استخدام فرناندينيو من وسط الملعب في الدفاع، وهنا حدث المزيد من الخلل في الوسط بعدم قدرة الوافد الجديد رودري على القيام بمهام فرناندينيو.

الأمر نفسه بالنسبة للظهيرين جواو كانسيلو وأنجيلينو، لم ينجحا حتى اللحظة في ترسيخ أقدامهم في التشكيلة الأساسية.

لطالما استبعد جوارديولا مرارًا وتكرارًا القيام بأي توقيعات في نافذة الشتاء مفضلاً الانتظار حتى الصيف بحثًا عن أي وجوه جديدة.

وقال مدرب برشلونة السابق في بداية ديسمبر "لا أريد أي لاعب في يناير".

على الرغم من دخول جوارديولا إلى الـ18 شهرًا الأخيرة من عقده، إلا أنه لا يزال يرغب في التعاقدات على مستقبل النادي على المدى الطويل بدلاً من بدائل الإصلاح السريع.

لكن موعد عودة لابورت اقترب، والأمر نفسه بالنسبة للجناح ليروي ساني؟ فهل هذا هو الدافع وراء قول جوارديولا إنه لا يحتاج الدخول لسوق الانتقالات.

في الحقيقة السيتي بحاجة بالغة الأهمية لجلب مدافع على الأقل حتى لو عاد لابورت، علمًا أن جوارديولا نفسه لم يضع وضع جدول زمني لعودة المدافع الفرنسي، وبالتالي فعودته لمستواه ولاستعادة لياقته قد تحتاج وقت، والسيتي ليس أمامه رفاهية الوقت حيث سيخوض مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

يُمكن لجوارديولا التغاضي عن فكرة ضم جناح، فغياب ساني لم يؤثر على القوة الهجومية لمانشستر سيتي، صاحب الهجوم الأفضل في الدوري، وقد يعوضه في نهاية الموسم إن رحل لبايرن ميونيخ، والعمل في الصيف أسهل بكثير من العمل في الشتاء.

لكن في الوقت الراهن سيكون على السيتي جلب مدافع إنجليزي خاصة يُمثل حل سريع لإنهاء صداع الدفاع، خاصة أن السيتي حاليًا كامل العدد من حيث اللاعبين غير المحليين، وبالتالي يرغبون في ضم مدافع بورنموث ناثان آكي.