"لا وجود لمعلومات دقيقة ".. ريال مدريد "يشكك" في وعد الفيفا بشأن كأس العالم للأندية

هل تتحقق الوعود؟

يبدو أن ريال مدريد ما زال متشككًا بشأن قدرة الاتحاد الدولي لكرة القدم على الوفاء بالتزاماته التي قطعها على نفسه فيما يتعلق بتنظيم كأس العالم للأندية 2025.

وفي التقرير المالي السنوي للنادي الملكي، والذي أظهر نموًا كبيرًا في الإيرادات، ذكرت البطولة المقرر في الصيف المقبل بعبارة: "لم يتم تخصيص أي إيرادات لكأس العالم للأندية الجديدة التي أعلنت عنها الفيفا، وذلك لعدم وجود معلومات دقيقة حاليًا".

وحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن التقرير كشف عن حالة الترقب التي يعيشها ريال مدريد والأندية الأخرى، والتي تنتظر تنفيذ وعد الفيفا بتوزيع 2 مليار يورو على الفرق المشاركة، مع حصول كل فريق على 50 مليون يورو على الأقل.

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وأوضحت أن الفيفا لم يكشف بعد عن سعر بيع الحقوق التلفزيونية أو الجهات التي ستشتريها، وذلك رغم طرح هذه الحقوق للبيع في يوليو 2024.

ويسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم لتحقيق أرباح قياسية من هذه البطولة التي تم تغيير شكلها لتصبح أكثر جاذبية، حيث ستقام كل 4 سنوات وتضم 32 فريقًا من 6 قارات مختلفة، وسوف تباع حقوق البث بشكل منفصل لكل منطقة، بما في ذلك أمريكا وآسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء.

وحتى الآن، أعلنت شركة Hisense الصينية فقط عن رعايتها للبطولة، ولكن لم يتم الكشف عن قيمة هذه الرعاية، ما يصعب مهمة الأندية جذب رعاة لهم بشكل خاص.