من هو معلق نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 بين الأهلي وكايزر تشفز؟

تعرف على معلق مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، والتي ينتظر عشاق المارد الأحمر الخروج منها بالكأس العاشرة

يلتقي النادي الأهلي المصري نادي كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، وذلك يوم السبت القادم الموافق 17 يوليو 2021.

مباراة منتظرة بلا شك لجميع عشاق كرة القدم في العالم العربي وفي القارة السمراء، فالأهلي هو صاحب الشعبية الأكبر بلا شك من المحيط للخليج ومن البحر للمحيط.

يتتبع عشاق القلعة الحمراء في جميع الأنحاء خاصةً في مصر والوطن العربي جميع التفاصيل الخاصة بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، وبالطبع بدأوا في تجهيز الاحفالات بالعاشرة للأهلي.

أحد التفاصيل التي يتساءل عنها مُحب النادي الأهلي هو معلق نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، و الذي سيرافقه في رحلة التسعين دقيقة حتى رفع الكأس العاشرة، فمن هو معلق مباراة الأهلي وكايزر تشيفز؟

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

من هو معلق مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عادةً بتعيين معلق من نفس بلد أحد طرفي كل مباراة في دوري أبطال إفريقيا، إلا في حالة كانت المبارة عربية عربية فتقوم بتعيين معلق محايد.

معلق نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 سيكون مصري بكل تأكيد، فالنادي الأهلي المصري هو أحد طرفي المباراة، والطرف الآخر هو نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

معلق مباراة الأهلي وكايزر تشيفز سيكون صوتًا مألوفًا لدى المشجع المصري والأهلاوي بشكلٍ عام، وهو المعلق الشهير علي محمد علي.

من هو علي محمد علي معلق نهائي دوري ابطال إفريقيا 2021؟

علي محمد علي أكثر من مجرد معلق، فهو تجسيد لمدرسة التعليق المصرية التي قادها محمد لطيف ومرت بالعديد من الأسماء البارزة، على غرار ميمي الشربيني وحمادة إمام ومحمود بكر، حتى وصلت لفارسها الأخير المعاصر علي محمد علي.

بدأ حكايته مع كرة القدم كلاعب، لكن الحكاية انتهت قبل أن تبدأ، حيث أصيب بقطع في الرباط الصليبي وهو في الحادية عشر من عمره فقط.

لم يستطع الابتعاد عن الساحرة المستديرة فقرر مداعبتها من خارج الخطوط، فبعد حصوله على بكالوريوس الإعلام في 1987 من جامعة القاهرة، عمل كمعلقًا رياضيًا في التليفزيون المصري وقناة النيل للرياضة وإذاعة الشباب والرياضة، وذلك في الفترة بين 98 و2003.

التقطته قناة الجزيرة الرياضية التي تحولت فيما بعد لقناة بي إن سبورتس منذ نشأتها، وتدرج فيها حتى أصبح الآن رئيس قسم المعلقين بالقناة التي تخطت شهرتها العالم العربي للعالمية.

الكثير من المباريات القوية علق عليها علي محمد علي، فقد علق على نهائي كأس العالم 1998، ونهائي يورو 2000، وبعمله في بي إن سبورت، فقد سبق له التعليق على أقزى المباريات في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي وغيرهم من حصريات القناة، كما سبق له التعليق على عدد من مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية، ولعل آخر نهائي القرن.