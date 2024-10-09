معظمها بسبب رافينيا.. برشلونة مدين بأكثر من 100 مليون يورو!

هناك مسيرة جيدة.. لكن العمل لا ينقطع داخل البلوجرانا

صحيح ان برشلونة بدأ رحلة التعافي على الصعيدين الرياضي والاقتصادي، إلا أن هناك الكثير من العمل الذي ينبغي إتمامه من أجل التعافي التام.

من الناحية الفنية والرياضية، يثق برشلونة في المدرب الألماني هانزي فليك الذي قدم أوراق اعتماده منذ مطلع الموسم بشكل كبير مع البلوجرانا.

أما الناحية الاقتصادية فتنتظر برشلونة فيها مجموعة من التحديات، لعل أبرزها المبالغ المستحقة لدى اللاعبين الذين استقدمهم برشلونة خلال السنوات الأخيرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

برشلونة مدين بأكثر من 100 مليون يورو وفقًا لصحيفة "سبورت".. رافينيا لا تزال عمليته بدين مقدر بـ 42.5 مليون يورو على برشلونة سدادها إلى ليدز يونايتد، صحيح أن المطلوب دفعه بشكل عاجل هو 500 ألف يورو فقط، لكن تظل قيمة مدين بها برشلونة.

كذلك فإن مانشستر سيتي يستحق 26 مليون يورو في عملية فيران توريس، بواقع 13 مليون يورو مستحقة على المدى القصير، ومثلها على المدى الطويل، عملية جول كوندي ستكلف برشلونة نحو 24.5 مليون يورو، كذلك تتبقى 21 مليون يورو من صفقة روبرت ليفاندوفسكي.