معروض للبيع.. أرني سلوت يرفض الإقامة في منزل كلوب بليفربول!

"لتقليل الخسائر المالية"

طرح نادي ليفربول المنزل الذي أقام فيه المدرب السابق يورجن كلوب للبيع، بعدما رفض المدير الفني الحالي أرني سلوت الإقامة فيه.

وقرر النادي الإنجليزي إنهاء علاقة استمرت 20 عامًا بهذا المنزل، الذي تبلغ قيمته 4 ملايين جنيه إسترليني، وتم شراؤه "كمكان مثالي للمدربين القادمين للفريق".

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد "عرض ليفربول على أرني الإقامة في المنزل، لكنه اختار العيش في مكان آخر، لذلك قرر النادي خفض خسائره".

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وكان قائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد قد اشترى المنزل الكائن في ميرسيسايد عام 2005 بعد بنائه من قبل مطور محلي، قبل أن يبيعه للمدرب بريندان رودجرز (حين جاء لتدريب ليفربول).

وأجر رودرجرز المنزل ليورجن كلوب بعد مجيئه إلى ليفربول في 2015، قبل أن يشتريه النادي عام 2019 كاستثمار، ليبقى فيه كلوب دون إيجار.