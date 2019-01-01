معركة لندنية حامية الوطيس على منبوذ برشلونة

كشفت تقارير صحافية بريطانية، عن ظهور ملامح صراع من نوع خاص بين الإخوة الأعداء في حي الشمال اللندني آرسنال وتوتنهام، من أجل الحصول على توقيع واحد من المرشحين لمغادرة برشلونة عاجلا وليس آجلا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن جناح البلو جرانا مالكوم، تلقى بالفعل عرضين، واحد من المدفعجية والآخر من السبيرس، لكن حتى الآن، لم يتخذ صاحب الـ22 عاما قراره النهائي بشأن مستقبله، على اعتبار أنه بحاجة لمزيد من الوقت لتحديد مصيره.

وقال المصدر البريطاني، إن الجناح البرازيلي الذي حاول توتنهام ضمه من بوردو الصيف الماضي، سيكلف خزينة الفائز بتوقيعه قرابة الـ60 مليون جنيه إسترليني، رغم أنه المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، كان يرصد نصف المبلغ، في محاولة ضم اللاعب الأولى، التي باءت بالفشل بعد دخول العملاق الكاتلوني على الخط.

ولفت التقرير، أنه على الرغم من أن قيمة اللاعب السوقية لا تزيد عن 40 مليون يورو وليس بالعملة البريطانية، إلا أن ناديه الكاتلوني، لن يقبل بأقل من ضعف المبلغ، الذي دفعه في اللاعب قبل عام، وذلك بعد زيادة الطلب على اللاعب، بتهافت العروض عليه من أندية أخرى غير الثنائي اللندني.

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اذهب لحارس إميان 😅 pic.twitter.com/7lM3nZddda — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 20, 2019

ورفضت الصحيفة الإنجليزية استبعاد سيناريو انتقال مالكوم إلى صفوف بوروسيا دورتموند، وذلك لحاجة المدرب السويسري فافر لبديل على نفس جودة وكفاءة الشاب الأمريكي كريستيان بوليسيتش بعد انتقاله لتشيلسي، وهو ما يجعل إدارة البرسا تتمسك بمطالبها المادية التي لا تتمشى حتى مع ما قدمه اللاعب في موسمه الوحيد مع الفريق.

وكان مالكوم قد انضم إلى صفوف عملاق الليجا في الميركاتو الصيفي الأخير مقابل رسوم لم تتخطى حاجز الـ35 مليون جنيه إسترليني، ومع ذلك، تجاهله المدرب ارنستو فالفيردي بشكل مبالغ فيه، خاصة في بداية الموسم، وفي النهاية اكتفى بـ23 مشاركة في مختلف المسابقات، أغلبها كبديل، قبل اللقاء الختامي في الموسم ضد فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا.