معدل قياسي .. كم هدف يستطيع هالاند تسجيله هذا الموسم في الدوري الإنجليزي؟!

إرلينج هالاند يسير بخطى ثابتة نحو تحطيم الكثير من الأرقام القياسية.

يقدم النرويجي إرلينج هالاند مستويات رائعة رفقة فريقه الجديد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا حتى الآن.

النجم النرويجي استطاع خلال مباريات قليلة بقميص مانشستر سيتي أن يجعل نفسه حديث العالم أجمع بعدما توقع له البعض الفشل في الدوري الإنجليزي.

لكن في الدوري الإنجليزي تحديدًا يسجل اللاعب أفضل الأرقام له في تاريخه، بل وربما في تاريخ البطولة بأكملها.

فيما يلي سنحاول أن نتوقع سويًا بكم هدف يمكن لهالاند أن ينهي الموسم في الدوري الإنجليزي، وماذا سيعني ذلك بالنسبة للنرويجي.

أرقام هالاند الآن

سجل النرويجي 18 هدفًا في الدوري الإنجليزي خلال 12 مباراة خاضهم حتى الآن، بمعدل هدف ونصف كل مباراة يشارك فيها.

بالطبع كان هناك مباريات لم يلعبها ومباريات أخرى لم يسجل فيها، لكن هذا هو المعدل العام بالنسبة له حتى الوقت الحالي.

تلك الأرقام في الأعلى تجعل عدد الأهداف المنتظرة فيما تبقى له من مباريات في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي لو حسبنا نفس المعدل الحالي للتسجيل حوالي 37.5 هدفًا.

الأهداف المتوقعة لهالاند هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بناءً على معدل تسجيله

المباريات 12 الأهداف 18 معدل تسجيله للأهداف في كل مباراة 1.5 المباريات المتبقية 25 الأهداف المنتظرة بناءً على معدل تسجيله 37.5 إجمالي الأهداف المتوقعة 55.5

وبجمع عدد الأهداف المنتظرة له مع عدد الأهداف التي سجلها بالفعل حتى الآن سيكون الرقم 55.5 سيزيد أو يقل بكل تأكيد ولن يكون بالكسور.

بالتأكيد هالاند لن يلعب كافة المباريات المقبلة، ولن يستمر على نفس معدل التسجيل، قد يزيد ذلك أو يقل، لكنه في النهاية سيبقى رقمًا تاريخيًا مذهلًا ولم يتحقق من قبل لو نجح في الوصول له.