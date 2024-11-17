ميسي: زين الدين كان سببًا في معاناتي!

ميسي يتحدث عن معاناته مع زيدان...

تحدث ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الحالي، وأسطورة برشلونة السابق، عن زين الدين زيدان، لاعب ومدرب ريال مدريد السابق، ومعاناة البرغوث الأرجنتيني، من النجم الفرنسي.

ونقل " فابريزيو رومانو"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تصريحات ميسي، عن زيدان التي قال فيها: "بالنسبة لي هو أحد أعظم اللاعبين في التاريخ، لقد كنت معجبًا به دائمًا".

وتابع: "كنت أتابعه كثيرًا في ريال مدريد، لقد عانيت منه لأنه كان من مدريد، كان دائمًا لاعبًا مختلفًا، أنيق وطويل القامة، وساحر في أسلوب لعبه، لقد كان لديه كل شيء".

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وكان زيدان، قد ارتدى قميص ريال مدريد، في الفترة من 2001 وحتى 2006، وحقق العديد من النجاحات مع الميرينجي، قبل أن يسطع نجم ميسي، مع برشلونة، ولكن تواجه الطرفان كثيرًا، عندما كان الفرنسي، مدربًا للفريق الملكي.

وتولى زيدان، مهمة تدريب ريال مدريد، لفترتين بداية من 2016 وحتى 2021، وواجه برشلونة، حينها في 11 مباراة بمختلف المسابقات، حقق الفوز في ستة منهم وخسر مباراتين.